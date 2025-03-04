Mersin'de yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 10 kişi yaralandı

DHA
Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Tüneli yakınlarında Mehmet Can Ş. yönetimindeki İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu otobüsü, Abbasov İsmail idaresindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
10 YARALI
Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 9 yolcu ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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