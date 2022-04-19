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    Mersin'deki motosikletli, kamyon tekerinin fırlamasıyla öldü

    Hareket halinde kamyonun tekerinin fırlamasıyla birlikte karşı yönden gelen motosikletli, tekerle çarpıştı. 5 ay önce evlenen motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:36
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    Mersin'deki motosikletli, kamyon tekerinin fırlamasıyla öldü

    Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Eski Ankara yolu güzergahında seyir halinde olan kamyonun tekeri akstan koptu.

    Fırlayan teker, diğer yönden gelen motosiklet sürücüsüne doğru ilerledi.

    Kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü Mehmet Tekeli, yüzüne isabet eden tekerle birlikte savruldu.

    Hayatını kaybetti

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Mehmet Tekeli’nin öldüğünü belirledi.

    5 ay önce dünyaevine girmişti

    DHA'nın aktarımına göre kamyon şoförü gözaltına alınırken, Tekeli'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekeli'nin 5 ay önce evlendiği de öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    Mersin deki motosikletli, kamyon tekerinin fırlamasıyla öldü #1

    Mersin deki motosikletli, kamyon tekerinin fırlamasıyla öldü #2

    Mersin deki motosikletli, kamyon tekerinin fırlamasıyla öldü #3

    Mersin deki motosikletli, kamyon tekerinin fırlamasıyla öldü #4

    Mersin deki motosikletli, kamyon tekerinin fırlamasıyla öldü #5


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