Mersin'den çaldığı otomobille Karaman'da gezerken yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, park halindeki bir otomobil çalındı.

Bir süre sonra otomobilinin yerinde olmadığını fark eden sahibi, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

ARACIN KARAMAN'A GİRİŞ YAPTIĞI BELİRLENDİ

Bunun üzerine jandarma ekipleri çalışma başlatırken, aracın Karaman'a gitme ihtimaline karşı Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Bir süre sonra otomobilin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden (KGYS) kameralarından Karaman'a giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine tüm ekipler, harekete geçerek aracı şehir merkezinde aramaya başladı.

ZANLI KAÇAMADAN EKİPLERCE YAKALANDI

Çalınan araç, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekibi tarafından Karaman Belediyesi yanında önü kesilerek durduruldu.

Ekipler, otomobili çalan hırsızlık zanlısı R.C.'yi kaçamadan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİNİN ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Trafik ekibinin yaptığı kontrolde, aracı çalan şahsın ehliyetinin olmadığı ve 1.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

Araç içerisindeki alkol şişeleri dikkatlerden kaçmazken, şahsa çeşitli maddelerden 30 bin lira para cezası yazıldı.

ARAÇ SAHİBİNE TESLİM EDİLECEK

Hırsızlık zanlısı şahıs, jandarmaya teslim edilmek üzere polis merkezine götürülürken, araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.