Meteoroloji duyurdu! Marmara'da sıcaklıklar artıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Marmara Bölgesi için bu hafta boyunca da artarak etkisini sürdüreceğini bildirdi.

DHA

Geçtiğimiz hafta yurt genelini etkisini altına alan kuvvetli ve sağanak yağışlar, yerini güneşe bırakıyor..

Yarından itibaren özellikle Marmara'da başlayarak yurt genelinde sıcaklıklar yükselişe geçiyor.

6 dereceye kadar yükselecek

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca bölgede mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.

Beklenen en yüksek sıcaklıklar

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklarının İstanbul , Edirne ve Kırklareli 24-26, Tekirdağ 23-25, Sakarya 28-32, Kocaeli 26-30, Yalova 24-27 derece aralıklarında olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Sıcaklık uyarısı

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)