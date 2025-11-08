MİT'ten siber casuslara operasyon: 2 tutuklama

- Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirdikleri operasyonda siber suçlarla bağlantılı 2 kişiyi gözaltına aldı.
- Şüpheliler, yasa dışı kişisel veri erişimi ve siber casusluk faaliyetleriyle ilgili önemli itiraflarda bulunarak tutuklandı.
- Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller doğrultusunda daha fazla zanlıya ulaşılması hedefleniyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), siber casuslara yönelik yeni bir operasyona imza attı...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda, siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu.
TUTUKLANDILAR
Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını itiraf ettikleri, kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi.
Soruşturma kapsamında, siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklandı.
Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen zanlılar hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
24 SİTE KAPATILDI
Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.
Ele geçirilmiş birtakım kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, operasyon kapsamında erişime kapatıldı.