Mossad operasyonunda 15 kişi tutuklandı İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştıkları gerekçesi ile çökertilen casus ağındaki şüphelilerden 15 kişi tutuklandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'de ajanlık faaliyeti yürütenlere göz açtırmıyor.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılar, aynı zamanda hem bölgedeki Filistinlileri sürmeyi hem de Hamas'ın varlığını ortadan kaldırmayı amaçlıyordu.

Bununla da yetinmeyen İsrail, istihbarat örgütü Mossad'ı kullanarak Türkiye dahil dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan Hamas üyelerini ve Filistin davasının öncülerini yakalamak ya da öldürmeye yönelik operasyonlar için de düğmeye bastı.

Türkiye'de daha önce devlet içinde yapılanmış FETÖ, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin eliyle doğrudan ya da dolaylı olarak eylemler gerçekleştiren Mossad, özellikle 15 Temmuz'dan sonra MİT'teki yeni yapılanmayla yurt içinde hareket alanı bulamadı.

Mossad bu kez Türkiye'deki eylemlerini internet üzerinden tehdit, şantaj ve yüksek kazanç vaadiyle ağına düşürdüğü Türk ve yabancı uyruklu kişiler üzerinden yürütmeye çalıştı. Ancak MİT'in titiz çalışmasıyla İsrail ajanlarının planları bir kez daha bozuldu.

46 şüpheliden 34'ü yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Türkiye'de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına 'uluslararası casusluk' faaliyeti yapan 46 kişi tespit edilmiş, ajan ağına mensup 34 şüpheli, 2 Ocak Salı günü İstanbul merkezli Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanmıştı.

15 kişi tutuklandı

Sorgulanan şüphelilerden 15 kişi tutuklanacak cezaevine gönderildi.

