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    Muğla'da 2 hektarın kül olduğu yangının nedeni için özel ekip bölgede

    Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, yoğun müdahale ile söndürüldü. 2 hektarlık alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni için özel ekip çalışma sürdürüyor.
    • 29.07.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 12:24
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    Muğla'da 2 hektarın kül olduğu yangının nedeni için özel ekip bölgede

    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki otogarın üst kısmında bulunan ormanda yangın çıktı.

    Kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda saat 18.00 sularında başlayan yangını fark eden ilçe halkı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    5 uçak 10 helikopter gönderildi

    Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 10 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 10 su tankeri ve 200 işçi ile karadan müdahale edildi.

    Hava araçlarının hızlı ve etkin müdahalesi sonucu alevlerin önü tepeye ulaşmadan kesildi.

    Muğla da 2 hektarın kül olduğu yangının nedeni için özel ekip bölgede #1

    2 hektar kül oldu

    Söndürülen yangında 2 hektar orman zarar gördü.

    Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

    Yangının çıkış nedeni için özel ekip

    İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun talimatıyla kurulan özel ekip, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

    Geçen yılki yangında 9 bin hektar zarar gördü

    Marmaris'te geçen yıl 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 9 günde söndürülmüştü. Yangında 9 bin hektar alan zarar görmüştü.


    Muğla da 2 hektarın kül olduğu yangının nedeni için özel ekip bölgede #2

    Muğla da 2 hektarın kül olduğu yangının nedeni için özel ekip bölgede #3


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