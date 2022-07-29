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Muğla'da 2 hektarın kül olduğu yangının nedeni için özel ekip bölgede

Muğla'da 2 hektarın kül olduğu yangının nedeni için özel ekip bölgede

Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, yoğun müdahale ile söndürüldü. 2 hektarlık alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni için özel ekip çalışma sürdürüyor.