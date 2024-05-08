Bursa'da polis memuru, eski eşini ve yanındaki adamı öldürdü:2 kez ağırlaştırılmış müebbede 5 yıl daha eklendi Boşandığı eşini yolda bir erkekle görmesi sonucu ikisini de öldüren polis memuru, çıkarıldığı mahkemece 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken, cezaya itiraz eden polis 5 yıl daha ceza aldı.

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DHA

Bursa'da eski eşi ve yanındaki adamı öldüren polis memurunun davasında yeni bir gelişme yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, 12 Şubat 2022’de Nilüfer ilçesi Akademi Caddesi'nde eski eşi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti.

2 kişi hayatını kaybetti

Bilal Ağır, otomobilden indirdiği eşi ile Yahya Aydın'ı darbedip, ardından da tabancayla kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından yaralanan Yahya Aydın, kanlar içinde yere yığıldı.

Yoldan geçen genç kız yaralandı

Ağır'ın açtığı ateşte yerden seken kurşunlardan biri de bu sırada yoldan geçen Şeyma Ünlü'ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yasemin Ağır ve Yahya Aydın kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

"Son derece üzgün ve pişmanım"

Ağır, savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik, kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir eve yerleştim. Buna rağmen kızım ile annesinin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım." dedi.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, Bilal Ağır’ın daha önce 2 kez evlenip boşandığı Yasemin Ağır'ın, Yahya Aydın ile arkadaşlık kurmasını kıskandığı, onları uzun süreli takibe aldığı, olay günü de polis olması nedeniyle meslektaşına ‘suçlu takip’ yaptığını beyan ederek eski eşinin bulunduğu aracı takip ettirdiği, yaya olarak aracın tespit edildiği yere giderek, yoğun trafikten dolayı duran 26 DC 016 plakalı aracı otoparka doğru yönlendirdiği, Yahya Aydın ile Yasemin Ağır araçtan indikten sonra tartıştığına yer verildi.

Eski eşini ve yanındaki adamı öldürdü

Bilal Ağır’ın, Yahya Aydın’a silahını doğrulttuğu, Yasemin Ağır’ın engel olmaya çalıştığı, sanığın silahı beline koyduğu, aralarındaki itişme sonrasında silahını çıkararak Yahya Aydın’a ateş ettiği belirtilen iddianamede, Yasemin Ağır yola doğru giderken sanığın, Aydın’ın başına ateş ettiği, sonra boşandığı eşine doğru yönelerek onu da vurduğu kaydedildi.

Bilal Ağır’ın müdahale için gelen polis aracını görünce yeniden Yahya Aydın ve Yasemin Ağır’ın yanlarına gidip tekrar ateş ettiğinin, kamera görüntüleriyle sabit olduğu anlatıldı.

Sanığın cinayeti planladığı değerlendirildi

19 sayfalık iddianamede; tanık beyanları, güvenlik kamera görüntüleri, emniyet müdürlüğüne ait log kayıtları göz önünde bulundurularak 'sanığın maktulleri öldürmeyi planladığının değerlendirildiği' belirtildi.

Bilal Ağır’ın, 'tasarlayarak eski eşi öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'olası kastla nitelikli yaralama' suçundan ise 7 yıla kadar hapsi istendi.

"Keşke onlar ölmeseydi de ben ölseydim"

Bilal Ağır, Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda 32 yıllık polis memuru olarak görev yaptığını belirterek, eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğini son ana kadar koruduğunu söyledi.

Maktul Yahya Aydın'ın üzerinde silah olduğunu düşündüğünü belirten Bilal Ağır, "Eski eşim ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğimi son ana kadar korudum. Olayın kontrolden çıkmaması için çok uğraş verdim. Keşke onlar ölmeseydi de ben ölseydim.” dedi.

"Bu öngörülemez bir sonuçtur"

Davanın karar duruşmasında savcının mütalaasını kabul etmediğini belirten Bilal Ağır, son savunmasında, “Bu yaşanan talihsiz olayı planlayarak yapmadım. Kızım Defne’nin doğum gününü kutlamak için, o civarlarda oturacak bir yer ararken, arabada Yasemin ve Yahya’yı gördüm. Kader arabayı karşıma çıkardı. Yaşanan bu olay tamamen tesadüftür. Bu öngörülemez bir sonuçtur. Keşke böyle olmasaydı.” diye konuştu.

2 kez ağırlaştırılmış müebbete karar verildi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bilal Ağır’ı, Yasemin Ağır ve Yahya Aydın’ı kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.

Yerden seken kurşunla yaralanan Şeyma Ünlü’ye yönelik eylemi nedeniyle ceza almayan Ağır’ın cezasını çok bulan avukatlarının karara itirazı üzerine dava, Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde yeniden görüldü.

Cezasına 5 yıl daha eklendi

Tutuklu sanığın, yerden seken kurşunun Şeyma Ünlü'ye isabet etmesi nedeniyle ‘olası kastla yaralama’ suçundan 4 yıl, ‘kamu malına zarar vermek’ suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 5 yıl daha hapsine hükmedildi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ise sabit kalmasına karar verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)