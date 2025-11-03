Muğla'da 41 metrelik yelkenli tekne karaya oturdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Burnu önlerinde seyir halindeki yelkenli tekne sığ bölgede sürüklenip karaya oturdu.

Tekne, kendi motor gücüyle kurtarılmaya çalışıldı ancak başarılı olunamadı.

KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Tekne kaptanının gaz vererek yaptığı manevralar sonuçsuz kalınca durum Sahil Güvenlik ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı.

Büyük yelkenli teknenin karaya oturduğu yerden kurtarılarak yeniden yüzdürülmesi için çalışmaların sürdüğü, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Teknenin bulunduğu alanda deniz trafiğinin kontrollü şekilde sağlandığı belirtildi.