Abone ol: Google News

Muğla'da alkollü sürücü, aracını direğe çarptı: 2 yaralı

Menteşe ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada alkollü olduğu belirlenen sürücü ile yanında bulunan kızı yaralandı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 22:27
Muğla'da alkollü sürücü, aracını direğe çarptı: 2 yaralı
  • Muğla'nın Menteşe ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, elektrik direğine çarptı.
  • Kazada sürücü M.A. ve 12 yaşındaki kızı yaralandı; kızın hayati tehlikesi bulunuyor.
  • M.A.'nın 138 promil alkollü olduğu belirlendi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Akkaya mevkisinde, M.A. yönetimindeki 48 AL 076 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA İLE KIZI YARALANDI

Kazada sürücü M.A. ve yanında bulunan 12 yaşındaki kızı G.A. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve kızı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. G.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

AŞIRI ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası yapılan alkol testinde sürücü M.A.’nın 138 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri