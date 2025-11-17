Muğla'da alkollü sürücü, aracını direğe çarptı: 2 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Akkaya mevkisinde, M.A. yönetimindeki 48 AL 076 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA İLE KIZI YARALANDI

Kazada sürücü M.A. ve yanında bulunan 12 yaşındaki kızı G.A. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan baba ve kızı, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. G.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

AŞIRI ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası yapılan alkol testinde sürücü M.A.’nın 138 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.