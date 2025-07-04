Muğla'da bariyer yapımı sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde karayolundaki bariyer yapımı sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar iddiaya göre otluk alana sıçrayarak yangına neden oldu.

Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek çevredeki bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı.

EKİPLER KISA SÜREDE YANGINA MÜDAHALE ETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzene bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar kendi imkanları ile yaparken, hızla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti.

OLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Çevredeki evlerin bahçelerinde maddi zarara yol açan yangında ölen ya da yaralanın olmaması ise teselli kaynağı oldu.