Muğla'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi temizlik görevlisi kurtardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yokuşbaşı Mahallesi’nde sabah saatlerin meydana gelen olayda, rutin temizlik çalışması yapan Bodrum Belediyesi ekiplerinden bir görevli, çöp konteynerinde hareket eden bir kedi fark etti.

Yakından baktığında kedinin başının konserve kutusuna sıkıştığını gören personel, dikkatlice müdahale ederek kutuyu çıkardı.

Kurtarılan kedi, kısa süre sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.