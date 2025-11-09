Abone ol: Google News

Muğla'da başı konserve kutusuna sıkışan kediyi temizlik görevlisi kurtardı

Bodrum ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan bir kedi, belediye temizlik personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 17:36
  • Muğla'da başı konserve kutusuna sıkışan bir kedi, temizlik görevlisinin dikkati sayesinde kurtarıldı.
  • Bodrum Belediyesi ekiplerinden bir çalışan, kedinin sıkıştığını fark ederek müdahale etti.
  • Kurtarılan kedi, kısa sürede olay yerinden uzaklaştı.

Yokuşbaşı Mahallesi’nde sabah saatlerin meydana gelen olayda, rutin temizlik çalışması yapan Bodrum Belediyesi ekiplerinden bir görevli, çöp konteynerinde hareket eden bir kedi fark etti.

Yakından baktığında kedinin başının konserve kutusuna sıkıştığını gören personel, dikkatlice müdahale ederek kutuyu çıkardı.

Kurtarılan kedi, kısa süre sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

