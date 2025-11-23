Muğla'da deniz üzerinde hortum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi’nde deniz üzerinde oluşan hortum, bölgedeki vatandaşlarda kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

HORTUM CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Aniden belirip yükselen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde hortumun dakikalarca etkili olduğu görüldü.

Hortum kıyıya ulaşmadan dağıldı ve herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.