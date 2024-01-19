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Muğla'da internetten tanıştığı kadının arkadaşları tarafından gasbedildi

Muğla'da internetten tanıştığı kadının arkadaşları tarafından gasbedildi Menteşe'de M.P. isimli şahıs sosyal medyada tanışarak birlikte olmak için buluştuğu Ebru A. ve 2 arkadaşı tarafından gasbedildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.