Muğla'da internetten tanıştığı kadının arkadaşları tarafından gasbedildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
16 Ocak günü Menteşe'de pazarlamacılık yapan M.P. (46), Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne giderek, sosyal medya üzerinden para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve 2 erkek tarafından darbedildikten sonra gasbedildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.
Birlikte olmak için hesabına 500 TL gönderdim: Otomobilin bagajından çıkan 2 erkek sopayla darbetti
M.P., polisteki ifadesinde, "Sosyal medya üzerinden Ebru A. (31) ile tanıştım. Birlikte olmak için hesabına 500 TL gönderdim. Kendisiyle buluşup aracına bindim. Kızıldağ mevkiindeki ormanlık alana gittik. Otomobilin bagajından çıkan 2 erkek sopayla beni darbettikten sonra A. ile birlikte telefonumu alıp gittiler." dedi.
Menteşe ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, M.P.'nin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçti.
Ekipler zanlıları paketledi
Olayın gerçekleştiği alandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen görevliler, şüphelilerin Ebru A., Nurullah T. ve Muhammed Ç., olduğunu belirledi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebru A. ile Nurullah T. tutuklandı.
Muhammed Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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