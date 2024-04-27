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Yeni misafir kapıda! Şimdi de Balkanlardan geliyor; 4-5 gün sabredin

Yeni misafir kapıda! Şimdi de Balkanlardan geliyor; 4-5 gün sabredin Türkiye'yi terk eden Afrika sıcaklıklarının ardından, meteoroloji kaynaklarından yeni uyarı geldi. Bu kez Balkanlardan gelecek ve İstanbul'u esir alacak. 4-5 gün hava böyle olacak...