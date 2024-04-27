Yeni misafir kapıda! Şimdi de Balkanlardan geliyor; 4-5 gün sabredin
ensonhaber.com

Türkiye'yi saran Afrika sıcakları artık geride kaldı gibi görünüyor.

Ancak fazla sevinmeyin. Çünkü meteoroloji kaynakları, Balkanlardan gelecek olan yeni hava dalgasını duyurdu.

Gelen uyarıya göre İstanbul’u etkisi altına alacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca hava serinleyecek.

İstanbullular 4-5 gün dişini sıksın

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, bu geceden itibaren İstanbul'da havalar serinleyecek.

Hava Forum, Balkanlardan gelecek olan serin havayı bu sözlerle duyurdu:

"Sevgili İstanbullular. Çok şikayet gelince Balkanlar devreye girdi. Havayı temizlemeye geliyor. Bu geceden itibaren 5 gün boyunca İstanbul'da hava sonbaharımsı bir moda geçecek. Serin hissedeceğiz. 4-5 gün ara ara ilçe bazlı yağmur geçişleri de olacak..."