Yozgat’ta park halindeki otobüste yangın

- Yozgat’ta park halindeki bir otobüste yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale edip kısa sürede söndürdü.
- Olayda yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Akşam saatlerinde Yozgat şehir merkezindeki otobüs toplanma alanında park halindeki 66 HO 1058 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın arka bölümünü sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.
OTOBÜSHURDAYA DÖNDÜ
Yangın sırasında otobüste kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Araç ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.