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    Muğla'da mutfak tüpü patladı

    Marmaris'te bir apartmanda mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dairede maddi hasar oluştu.
    • 27.07.2022 - 23:39
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    Muğla'da mutfak tüpü patladı

    Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Tepe Mahallesi 57 sokakta bulunan bir apartmanda patlama meydana geldi.

    Olay yerine itfaiye ekipleri geldi

    Patlama sesini duyan ve dumanları fark eden vatandaşlar 112 acil servisi arayarak yardım istediler. Olay yerine çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Muğla'da mutfak tüpü patladı - Video

    Muğla da mutfak tüpü patladı #1

    Mutfak tüpü alev aldı, yangın çıktı

    Mutfakta bulunan tüpün alev alması sonucu meydana gelen yangın sonucu evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

    Muğla da mutfak tüpü patladı #2

    Vatandaşlar tahliye edildi

    İHA'nın haberine göre, çıkan yangın sonucunda apartman sakinleri dumandan etkilendi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlar tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Muğla da mutfak tüpü patladı #3

    Muğla da mutfak tüpü patladı #4

    Muğla da mutfak tüpü patladı #5


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