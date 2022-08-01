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    Muğla’da öldürülen Zehra’nın adli tıp raporu çıktı

    Çalıştığı eğlence mekanının sahiplerince öldüren 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın adli tıp raporu açıklandı. Raporda, Bayır'ın başına sert cisimle vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
    • 01.08.2022 - 16:03
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    Muğla’da öldürülen Zehra’nın adli tıp raporu çıktı

    Konya'dan 3 ay önce Muğla’nın Milas ilçesine çalışmaya gelen 18 yaşındaki Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için Selimiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında şarkıcılık yapmaya başladı.

    İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek, bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.

    50 bin liralık alacağı vardı

    Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri 24 Temmuz akşamı tartıştı.

    Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu.

    Muğla’da öldürülen Zehra’nın adli tıp raporu çıktı #1

    Öldürüp, havuza attılar

    Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

    Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Muğla’da öldürülen Zehra’nın adli tıp raporu çıktı #2

    Memleketinde toprağa verildi

    Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    İşlemlerin ardından Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

    Muğla’da öldürülen Zehra’nın adli tıp raporu çıktı #3

    3 cinayet zanlısı tutuklandı

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına aldı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlter kardeşler ve Ünal Karakülah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Muğla’da öldürülen Zehra’nın adli tıp raporu çıktı #4

    Atıldığı havuz görüntülendi

    Olayın yaşandığı eğlence mekanı ile Zehra'nın öldürülüp, atıldığı havuz DHA muhabirleri tarafından görüntüledi.

    İşletme sahiplerinin geçici olarak kapattığı mekanın kapısına asma kilit vurulduğu görüldü.

    Ayrıca jandarmanın olay yerine çektiği 'Girilmez' şeritlerinin de bölgede durduğu gözlendi.

    Muğla’da öldürülen Zehra’nın adli tıp raporu çıktı #5

    Adli tıp raporu çıktı

    Öte yandan Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi.

    Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Muğla’da öldürülen Zehra’nın adli tıp raporu çıktı #6

    Kardeşinin tedavi masrafları karşılanacak

    Bu arada sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zehra Bayır'ın ailesine ulaşıldığını belirterek, “Muğla'da madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalıştığı gazinoda işkence ile öldürülen Zehra Bayır’ın ailesine ulaştık. Bu gece 02.30 da Ankara’ya bir hastaneye gidiyorlar. Kardeşimiz orada tedavi görecek. Tüm masraflarını Ahbap hayırseverleri karşılayacak.” dedi.


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