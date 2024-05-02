Bir devir bitiyor: Öğrenciler için artık zorunlu değil...

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Her okulda mutlaka nöbetçi öğrenciler görevlendirilmektedir. Bu görevin çocuklara verilmesindeki amaç küçük yaşlarından itibaren hem görev hem de sorumluluk duygularının gelişmesidir.
Okula ziyarete gelen öğrencilerin kayıtlarını nöbetçe öğrenci ziyaretçi defterine işlemek nöbetçi öğrencinin görevidir.
Aynı zamanda okuldaki müdür yada müdür yardımcıları ile görüşmek isteyen ziyaretçileri de yönlendirir.
Sosyal medya nöbetçi öğrenci uygulamasının sona ereceği iddia edildi.
Peki, nöbetçilik bitecek mi? Nöbetçi öğrenci kalkacak mı? İşte detaylar...
X platformunda paylaşılan haberlere göre, nöbetçi öğrenci uygulaması son bulacak.
Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.