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Bir devir bitiyor: Öğrenciler için artık zorunlu değil...

Bir devir bitiyor: Öğrenciler için artık zorunlu değil... Okulda her sınıfta bulunan öğrenci sırası geldiği zaman nöbet tutmaktadır. Bu uygulamanın sona ereceğine dair söylentiler, sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, nöbetçi öğrenci kalkacak mı? İşte detaylar...