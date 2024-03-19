İHA

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Kötekli-Yeniköy seferini yapan Mustafa Kemal Korkmaz yönetimindeki otobüsü seyir halinde iken araçta bulunan bir vatandaş rahatsızlandı.

Otobüs şoförü güzergah değiştirerek rahatsızlanan vatandaşı Menteşe Devlet Hastanesi acil servisine yetiştirdi.

"Bütün şoför arkadaşlarım da bunu yapardı"

Mustafa Kemal Korkmaz yaşadığı olayı şu şekilde anlattı:

Durağa geldiğim esnada vatandaşın bayıldığını gördüm. O esnada durağa yanaşıp hemen kapıları açıp vatandaşın hava almasını sağladım. Ben yolcumuzun yanına geldiğim esnada, 'Ambulansı aradınız?' mı diye sorduğumda bana yolcular, 'Şoför bey siz arayın' dediler. Tam o esnada ben ararken amcamızın birisi, 'Şoför bey ambulans gecikebilir, buradan hastaneye yetiştirebilirsen beraber hastaneye gidelim' dedi. O esnada yolcularımız ile birlikte güzergahımı değiştirip Menteşe Devlet Hastanesi acil servisine hastamızı götürdük ve oradaki gerekli personele teslim ettik. Ben olay anında yerde baygın gördüğüm zaman vatandaşımızı bir anda elim ayağım boşaldı. Hemen ne yapabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz diye düşündüm. O esnada zaten sağolsunlar yolcularımız ile birlikte karar verip hastaneye acil servisine yetiştirdik. Zaten benim gibi bütün şoför arkadaşlarım da bunu yapardı.