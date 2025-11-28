Muğla'da park halindeki otomobile çarpan sürücü hayatını kaybetti

- Muğla Seydikemer'de kontrolden çıkıp park halindeki bir araca çarpan Ali Aker hayatını kaybetti.
- Ali Aker'in cenazesi morga kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.
Fethiye'den Antalya yönüne ilerleyen Ali Aker yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sıkışan sürücüsü Ali Aker'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Aker'in cansız bedeni, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aker'in cenazesi, morga kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.