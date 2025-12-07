Muğla'da süren yağışlar Köyceğiz Gölü'nü taşırdı: Kordon ve plaj sular altında kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde birkaç gündür aralıksız devam eden yağışlar sonrası Nam Nam Çayı, Kargıcak ve Yuvarlak Çayı’nın debisi yükselince taşan sular Köyceğiz Gölü’nde su seviyesini artırırken, Atatürk Kordonu’nun batı kısmı ile Delta Plajı sular altında kaldı.

Köyceğiz'de etkisini sürdüren yağışlar ilçe genelinde su seviyelerini arttırdı.

SU BASKINLARI MEYDANA GELDİ

Nam Nam Çayı, Kargıcak Çayı ve Yuvarlak Çayı’nda debinin yükselmesiyle birlikte çaylardan gelen yoğun suyun Köyceğiz Gölü’nde seviyeyi hızla arttırdı.

Göldeki yükselme nedeniyle Atatürk Kordonu’nun batı bölümünde su baskınları yaşanırken, Delta Plajı da su altında kaldı.