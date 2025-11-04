Muğla'da süt toplama aracı, tıra çarptı: 1 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milas-Yatağan karayolunda O.K. yönetimindeki 48 ACU 437 plakalı süt toplama aracı, Yatağan Eskihisar Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyreden 09 AEF 042 plakalı mermer yüklü TIR’a arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ, HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü O.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ancak yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza nedeniyle Milas-Yatağan karayolu bir süre ulaşıma kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.