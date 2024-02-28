Muğla'da tarım arazisini doldurduran kişiye 411 bin lira ceza Bodrum ilçesinde tarım arazisinin zeminin bozup dolgu yapan şahsa, 411 bin 127 TL idari para cezası verildi.

İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde tarım alanına hafriyatla dolgu yapıldığı ve tarım arazisinin amacı dışında kullanılmak üzere olduğu bilgisini alan Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tarım alanının zemininin dolgu yaparak bozulduğunu ve arazinin amacı dışında kullanılmak üzere olduğu bilgisini aldı.

411 bin 127 TL ceza yedi, tarlayı eski haline döndürmesi istendi

Dolguyu yapan şahsa 411 bin 127 TL idari para cezası verilerek, alanı eski haline dönüştürmesi bildirildi. 5403 Sayılı Kanun gereği yapılan işlemde, alan 2 ay içinde eski haline dönüştürülmezse ayrıca bu tutarın 3 katı idari para cezası daha uygulanacağı ve arazinin eski haline dönüştürüleceği kaydedildi.

Bodrum Kaymakamlığı, ilçede tarım, zeytinlik ve mera alanlarına yapılan müdahaleler konusunda sıkı şekilde denetlemelerin yapılacağını ve yasal işlem yapılmaya devam edileceğini bildirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)