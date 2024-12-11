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İHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan üç çocuk babası Şaban Ataş’ın, kaybolduğu günün ardından yakınları tarafından yapılan kayıp başvurusuyla arama çalışmaları başlatılmış ancak 56 gün boyunca sonuç alınamamıştı.

Eski eşi Emine Karabulut (44) ve diğer şüphelilerin bir televizyon programına katılmasıyla olay başka bir boyut kazandı.

Canlı yayın sonrası sunucuya itirafta bulunan eski eş Emine Karabulut, cinayeti Burhanettin Öztürk’ün (46) işlediğini ve cesedin gömüldüğü yeri söyledi.

KAYIP ADAMIN ARDINDAN TELEVİZYON PROGRAMINA BİLE KATILDILAR

Karabulut’un ifadesi doğrultusunda polis, Sarıyer Mahallesi’ndeki taşlık bir alanda üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede, cesedin Şaban Ataş’a ait olduğu belirlendi.

İtirafın ardından eski eş Emine Karabulut, sevgilisi olduğu öne sürülen Burhanettin Öztürk, oğlu Mert Ataş (23) ve Emine Karabulut'un annesi D.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Karabulut, Öztürk ve Ataş tutuklanırken D.K., adli kontrolle serbest bırakıldı.

YASAK AŞK CİNAYETİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetin Burhanettin Öztürk ile Emine Karabulut’un yasak ilişkisi nedeniyle işlendiği belirtildi.

Çiftin, birlikte yeni bir hayat kurmak amacıyla Şaban Ataş’ı engel olarak gördükleri ve cinayeti önceden planladıkları ifade edildi.

İddianamede, Burhanettin Öztürk’ün Şubat 2024’te Ataş’a ait aracın fren hortumlarını keserek ilk girişimde bulunduğu, ancak başarısız olduğu kaydedildi.

Ardından maktulü ıssız bir alana götürerek öldürme planları yapıldığı ancak bu girişimlerin de sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

Olay günü olan 22 Mart 2024’te Burhanettin Öztürk’ün, Emine Karabulut’un talimatıyla Ataş’ın evine gittiği ve mutfakta saklanan beyzbol sopasıyla Ataş’ın başına vurduğu belirtildi.

DEFALARCA KEZ ÖLDÜRMEYİ DENEDİ

Ardından diğer şüphelilerle birlikte ip kullanarak boğarak öldürdükleri öne sürüldü. Cesedin depo alanına taşındığı ve daha sonra römorklu bir araçla taşlık bir alana bırakıldığı iddianamede yer aldı.

Bu süreçte D.K.’nın gözcülük yaptığı ifade edildi.

Sanıkların cinayetin ardından beyzbol sopası, Ataş’a ait cep telefonu ve cüzdan gibi delilleri farklı noktalara atarak yok etmeye çalıştıkları, ayrıca polis soruşturmasını yanıltmak için kayıp başvurusunda bulundukları iddia edildi.

İddianamede, sanıkların cinayetten sonra Ataş’ın banka hesaplarından 36 bin TL’yi Emine Karabulut’un hesabına aktardıkları ve cebindeki 1250 TL’yi aldıkları bilgisi yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut (44), oğlu Mert Ataş (23) ve Burhanettin Öztürk (46) ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karabulut'un annesi D.K. (85) hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Burhanettin Öztürk ve Emine Karabulut hakkında ayrıca "Kişinin ölmesinden faydalanarak hırsızlık" suçlamasıyla 3’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.