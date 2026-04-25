Bolu'da 2 aylık bebeğini öldüren anne yakalandı

Bolu'da 2 aylık bebeğini boğazını keserek öldürdükten sonra kayıplara karışan anne, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Bolu'da vahşet...
Gerede ilçesine bağlı Kitirler Mahallesi'nde S.C. isimli kadın, henüz 2 aylık olan bebeğinin boğazını kesti.
Bebeğini kanlar içinde evde bırakan S.C., hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
2 AYLIK BEBEK CAN VERDİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde talihsiz bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Minik bebeğin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
KOMŞU İLÇEDE YAKALANDI
Olayın faili olan anne S.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Yapılan takip sonucunda şüpheli S.C., Yeniçağa ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.