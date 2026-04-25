Uçakta powerbank için düzenleme: Şarj etmek yasak

SHGM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan düzenleme kapsamında, uçuş operasyonlarında taşınabilir bataryaların kullanımına ilişkin teknik talimatlar güncellendi.

Söz konusu değişikliğin, 27 Mart 2026 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi tarafından alınan karar doğrultusunda hayata geçirildiği belirtildi.

POWERBANK'I UÇAKTA ŞARJ ETMEK YASAK

Yeni düzenlemeye göre, uçuş sırasında taşınabilir bataryaların şarj edilmesi yasaklandı. SHGM, bu kararın uçuş güvenliğini tehlikeye atabilecek riskleri minimize etmek amacıyla alındığını vurguladı.

YOLCU BAŞINA EN FAZLA İKİ ADET

Açıklamada ayrıca, yolcuların yanlarında taşıyabilecekleri powerbank sayısına da sınırlama getirildiği ifade edildi. Buna göre her yolcu en fazla iki adet taşınabilir batarya bulundurabilecek.

Öte yandan, uçak içerisinde taşınabilir elektronik cihazların (PED) şarj edilmesi için powerbank kullanımının tavsiye edildiği, ancak bu cihazların uçuş sırasında şarj edilmemesi gerektiği belirtildi.

KABİN EKİBİ İÇİN İSTİSNA

Düzenlemenin, operasyonel gereklilikler kapsamında görevli ekip üyeleri tarafından taşınan powerbank’ler için geçerli olmadığı, ancak kabin ve kokpit ekibinin kişisel kullanım amacıyla taşıdığı bataryalar için aynı kuralların uygulanacağı bildirildi.