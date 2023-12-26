İHA
Muğla'da bir hırsızlık olayı kameraya yansıdı.
Olay, Milas’ın Hacıilyas Mahallesi’nde bulunan bir büfede, 24 Aralık 2023 Pazar günü gece saatlerinde gerçekleşti.
Meşrubatları alıp kaçtılar
Menteşe Caddesi üzerindeki işletmede meydana gelen olayda, kimlikleri tespit edilemeyen 4 şüpheli kişi, bir işletmenin içecek dolabındaki meşrubatları alarak bölgeden uzaklaştı.
İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, meşrubat hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.
O anlar kamerada
İşletmenin içecek dolabına dadanan hırsızların, dolabın kapağını açmasının ardından aldıkları meşrubatla bölgeden ayrılmalar, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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