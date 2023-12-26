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Muğla'daki meşrubat hırsızları kameradan kaçamadı

Muğla'daki meşrubat hırsızları kameradan kaçamadı Milas ilçesinde kapalı olan bir iş yerine ait dolaptan yaklaşık beş bin lira değerinde meşrubat çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.