Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü kayalık alana düştü: 1 ölü 1 yaralı Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen yamaç paraşütünde yolcu koltuğundaki bir kişi hayatını kaybetti, pilot ise yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Paraşüt, uçuş sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple kayalıklara düştü ve ekipler yaralıları güçlükle kurtardı.

Cumartesi günü de kaza yaşandı... Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Gökhan Toygar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden Polonya uyruklu yolcusu Mark Daniel ile tandem uçuş gerçekleştirdi. 1200 METREDEN KAYALIKLARA DÜŞTÜLER Uçuş sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle paraşüt, yaklaşık 1200 metre rakımda kayalık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. YOLCU HAYATINI KAYBETTİ PİLOT YARALI Bölgeye ulaşan ekipler, yolcu Mark Daniel'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sarp ve kayalık arazideki kazazedelere ulaşmakta güçlük çeken ekipler, Jandarma Filo Komutanlığı'ndan helikopter desteği talep etti. JANDARMA HELİKOPTERİ İLE SEVK EDİLDİ Helikopterle bulundukları alandan alınan Toygar ve Daniel, Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Yaralı pilotun tedavisinin sürdüğü, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

