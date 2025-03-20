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DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada gözaltına alınan 87 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MURAT ONGUN'UN GÖZALTI ANLARI

Bu süreçte, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu’nun danışmanı olan Murat Ongun’un gözaltına alındığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, kapıyı açan Ongun’a bir polis memurunun gözaltı ve arama kararını ilettiği anlar yer alıyor.