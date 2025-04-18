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İHA

Muş’ta bir lokantada ailesiyle yemek yiyen küçük bir çocuk, boğazına ekmek kaçması sonucu nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden işletme çalışanı Yusuf Özbey, hiç vakit kaybetmeden çocuğa müdahale etti.

HEIMLICH MANEVRASI YİNE KURTARDI

Soğukkanlılıkla Heimlich manevrası uygulayan Özbey, ekmeği çocuğun boğazından çıkarmayı başardı. Nefesi normale dönen çocuk derin bir oh çekerken, ailesi ve çevredeki müşteriler kısa süreli panik yaşadı.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayın ardından ailesi tarafından kontrol edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zamanında ve etkili müdahalesiyle olası bir faciayı önleyen Yusuf Özbey, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.