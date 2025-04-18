İHA
Muş’ta bir lokantada ailesiyle yemek yiyen küçük bir çocuk, boğazına ekmek kaçması sonucu nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden işletme çalışanı Yusuf Özbey, hiç vakit kaybetmeden çocuğa müdahale etti.
HEIMLICH MANEVRASI YİNE KURTARDI
Soğukkanlılıkla Heimlich manevrası uygulayan Özbey, ekmeği çocuğun boğazından çıkarmayı başardı. Nefesi normale dönen çocuk derin bir oh çekerken, ailesi ve çevredeki müşteriler kısa süreli panik yaşadı.
ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Olayın ardından ailesi tarafından kontrol edilen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zamanında ve etkili müdahalesiyle olası bir faciayı önleyen Yusuf Özbey, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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