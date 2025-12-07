Nevşehir'de 4 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

- Nevşehir'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
- Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle trafik kısa süreliğine aksadı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de bir otomobil sürücüsü M.G., kavşakta kırmızı ışık nedeniyle durunca, aynı istikamette seyreden araç sürücüsü F.K. duramayarak önündeki araca çaptı.
Daha sonra E.D.'nin kullandığı aracı ile önündeki araca, H.C.A.'da otomobili ile önündeki araca çarptı.
ZİNCİRLEME KAZAYA 4 ARAÇ KARIŞTI
4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
YARALILAR İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak ilerledi.
ARAÇLAR YOLDAN ÇEKİLEREK TRAFİK AKIŞI YENİDEN SAĞLANDI
Trafik polisleri ve vatandaşlar kazaya karışan araçları iterek yol dışı etti.
Araçların kaldırılmasından sonra karayolu tekrar trafiğe açıldı.
Kazayla soruşturma başlatıldı.