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İHA

Nevşehir merkez Güzel Yurt Mahallesi'nde 26 yaşındaki Emre Y., boşandığı eşini aracıyla takip etti.

Sokakta arkasından gelen Emre Y., eski eşi 26 yaşındaki Servetnur Ş.'yi silahla ateş ederek ağır yaraladı.

Canını kurtarmak için olay yerinden kaçan kadın, aynı sokaktaki bir binanın giriş katında bulunan bir işyerine sığınarak yardım istedi.

İş yerinde bulunanlar tarafından yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan Servetnur Ş.'yi hastaneye kaldırırken polis olay yerinde inceleme başlattı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinden kaçan Emre Y. de olayda kullandığı silahı yol üstünde bir barakaya atarak polis ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan Emre Y., daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Servetnur Ş. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.