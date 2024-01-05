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Nevşehir'de kiracısıyla kavga eden şahıs müdahale eden polisi aracıyla çarpıp yaraladı

Nevşehir'de kiracısıyla kavga eden şahıs müdahale eden polisi aracıyla çarpıp yaraladı Nevşehir'de kiracısıyla kavga eden iş yeri sahibi olaya müdahale eden polis memuruna aracıyla çarparak yaralanmasına neden oldu.