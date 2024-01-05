Nevşehir'de kiracısıyla kavga eden şahıs müdahale eden polisi aracıyla çarpıp yaraladı

DHA
Nevşehir merkez Yeni Mahalle'de iş yeri sahibi Günay Servet Ö. ile kiracısı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen polis ekipleri kavgayı ayırıp tarafları sakinleştirdi.
Aracıyla polis çarptı
Günay Servet Ö.'nün olay yerinden uzaklaşırken hafif ticari aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu polis memuru Şahin K. yaralandı.
Yaralı polis memuru olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan Günay Servet K. ise polis merkezine götürüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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