Nevşehir’de kombi sızıntısı faciası: Hamile anne ve bebeği yaşamını yitirdi

Nevşehir’de 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak üzerinde bulunan Efe Apartmanı’nın 4. katında Celal K., telefonlara cevap vermeyen 9 aylık hamile eşi Şeyma K.’den uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HAMİLE ANNE ÖLDÜ, BEBEĞİ DE KURTARILAMADI

Ardından iş yerinden izin alarak eve gelen Celal K., kapıyı kendi anahtarıyla açamayınca olay yerine çağrılan çilingir yardımıyla içeri girildi.

Eve giren sağlık ve polis ekipleri, 33 yaşındaki Şeyma K.’yi oturma odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, kadının karnındaki bebeği kurtarmak için Şeyma K.’yi Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.

EVDE GAZ KAÇAĞI TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ve doğalgaz firması yetkilileri, evdeki kombinin çalıştırılması sırasında gaz kaçağı tespit etti.

Hayatını kaybeden 33 yaşındaki Şeyma K.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.