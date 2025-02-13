İHA
Bu akşam saatlerinde, Nevşehir Ürgüp Karayolu’nda Uçhisar Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Metin Y. yönetimindeki 50 UT 579 plakalı yolcu minibüsü, yoğun kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek geri geri gitmeye başladı. Minibüs, refüjdeki kaldırım taşlarına çarptıktan sonra devrildi.
6 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, aralarında 3 yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu toplam 6 kişi çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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