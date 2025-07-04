Nevşehir'de traktörün römorkundaki işçiler sulama kanalına düştü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir garip kaza...

Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkiinde kaza yaşandı.

İŞÇİLER KANALA DÜŞTÜ

Saman balyası yüklü traktör engebeli yolda ilerlerken sarsılınca römorkun üzerinde seyahat eden 4 tarım işçisi, Kızılırmak’a bağlı olan sulama kanalına düştü.

İşçilerden 3’ü kendi imkanları ile kurtulurken, 20 yaşındaki Mustafa A. ise suda kayboldu.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler Mustafa A. için kanalda arama çalışması başlattı.