İHA
Sarı uyarı yapılan iller arasında bulunan Nevşehir’de gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.
İş yerinin bahçesindeki ağaca yıldırım düştü
Yer yer kuvvetli olan sağanak yağış sonrasında Merkeze bağlı Uçhisar beldesi yakınlarında bulunan bir iş yerinin bahçesine yıldırım düştü.
Yıldırımın düştüğü meyve ağacının parçalandığı görüldü.
Nevşehir ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlarının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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