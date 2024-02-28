DHA
Niğde'de korku dolu anlar yaşandı.
Bir alışveriş merkezinde, ölümden dönen çocuk kameralara yansıdı.
Kent merkezindeki AVM'nin 6'ncı katında, ailesinin yanında oyun oynayan 3-4 yaşlarındaki küçük çocuk korkuluğa tırmandı.
File sayesinden kıl payı kurtuldu
Ardından dengesini kaybeden çocuk, boşluğa düştü.
Çocuk, iş güvenliği ve iş sağlığı faaliyetleri kapsamında, her kata döşenen file sayesinde kurtuldu.
Görevliler yardım etti
Aynı kattaki filede hareketsiz duran çocuk, annesinin yardım istediği görevli tarafından olduğu yerden alındı.
O anlar saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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