Niğde'de fabrika kazası: 14 yaşındaki işçi öldü

İHA

Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çalışan 14 yaşındaki Abdurahman Ö., çalıştığı makineye kolunu kaptırarak ağır şekilde yaralandı.

AĞIR YARALI ÇOCUK KURTARILAMADI

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri fabrikaya sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan genç işçi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Abdurahman Ö., hayatını kaybetti.

Küçük yaşta çalışma hayatına atılan Abdurahman'ın trajik ölümü yürekleri dağlarken, olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.