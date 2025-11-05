Niğde’de oto galeri önünde silahlı saldırı düzenlendi

- Niğde'de oto galeri önünde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.
- Yaralanan E.E, hastaneye kaldırıldı.
- Polis, saldırgan O.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Niğde’de Niğde-Bor yolu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir oto galeri önünde yaşanan olayda, iddiaya göre O.D, motosikletiyle oto galeri dükkanın önünden geçerken aralarında husumet bulunan E.E.’yi hedef alarak rastgele ateş etti.
Olayda, kurşunlardan birinin isabet ettiği oto galeri sahibi E.E. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.E, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri de olayın ardından şüpheli O.D’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.