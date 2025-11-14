Niğde'de otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Niğde'de Kayseri kara yolu Çamardı ilçesi yol ayrımında R.Ü.'nün kullandığı otomobil, S.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.H., G.G., C.Ü., K.Ü., D.Ü., B.Ü. ve M.Ü. yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü R.Ü. ile aynı araçta bulunan K.Ü. ve D.Ü., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.