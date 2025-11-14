Abone ol: Google News

Niğde'de otomobillerin çarpışması sonucu 3 kişi öldü

Niğde'de otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 01:27
  • Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
  • Kazazedeler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de Kayseri kara yolu Çamardı ilçesi yol ayrımında R.Ü.'nün kullandığı otomobil, S.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.H., G.G., C.Ü., K.Ü., D.Ü., B.Ü. ve M.Ü. yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü R.Ü. ile aynı araçta bulunan K.Ü. ve D.Ü., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

