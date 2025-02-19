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İHA

Ordu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının keyfini ise çocuklar en fazla çocuklar sürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu il genelinde Çaybaşı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşlarla ve özellikle de çocuklarla yakından ilgileniyor.

ÇOCUKLARLA EĞLENCELİ ANLAR

Ekipler, kar yağışının keyfini çocuklarla birlikte çıkararak onlarla kar topu oynadı.

Bu sıcak görüntüler, hem çocukların yüzünü güldürdü hem de emniyet ekiplerinin vatandaşlarla olan bağını güçlendirdi.

POLİS AĞABEYLERİ YALNIZ BIRAKTI

Çocuklar, polis ağabeyleri ile kar topu oynamanın mutluluğunu yaşarken, emniyet ekipleri de onlara bu eğlenceli anlarında eşlik etti.

Kar topu savaşında çocuklarla birlikte eğlenen polisler, vatandaşların takdirini kazandı.