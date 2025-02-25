Ordu'da 3 gündür aranan kayıp kadının cesedi dere yatağında bulundu

AA & Ensonhaber

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Pınar Akıncı, cumartesi günü evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine jandarmaya haber verilmesiyle arama çalışmaları pazar günü başlatıldı.

CEP TELEFONU SİNYALİ TAKİP EDİLDİ

Jandarma ekipleri, Akıncı’nın cep telefonundan son sinyalin Ortaköy Mahallesi’nden geldiğini tespit etti. Aile yakınları da Gürgentepe ilçesinin Işıktepe Mahallesi’nde, yaz aylarında kullandıkları evin çevresinde kadını bulabilmek için arama yaptı.

TELEFONU KÖPRÜ ÜZERİNDE BULUNDU

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sırasında Akıncı’nın cep telefonu, Bolalman Irmağı üzerindeki bir köprüde bulundu. Aramaların üçüncü gününde ise, telefonun bulunduğu noktanın birkaç metre ilerisinde Pınar Akıncı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılan Akıncı’nın ölüm nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.