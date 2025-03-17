Ordu'da cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu üzeri Bölge Trafik Müdürlüğü önünde Fevzi K. yönetimindeki yabancı plakalı cip ile Dursun Kulaksız idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosiklet yoldan savruldu.

Motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Muammer Aydın ağır yaralandı.

HASTANEDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun Kulaksız ve Muammer Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.