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İHA

Ordu'da meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı.

Ünye ilçesinde futbolantrenmanları sonrasında servise binip evlerine dağılmak üzere yola çıkan çocuk sporcuları taşıyan İsmail Kıraç idaresindeki 52 AFG 791 minibüs ile Sueda Çayır idaresindeki 52 ES 444 plakalı otomobil çarpıştı.

7 YARALI

Kontrolden çıkan minibüs kaldırımdan aşağıya uçtu.

Kazanın etkisiyle minibüs sürücüsü ve yaşları 8-12 olan sporculardan Y.Ç., E.M., K.E., K.P., Y.Ç. ve Ö.Y. yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldılar.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.