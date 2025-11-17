Ordu'da kayıp olarak aranan kadının cansız beden bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, deniz kıyısına vurmuş bir kadın bedeni fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede cansız bedenin, kayıp olarak aranan Aliye Yılmaz’a ait olduğu belirlendi.

OLAY YERİNDE KAPSAMLI ARAMA ÇALIŞMASI

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çevrede detaylı inceleme gerçekleştirirken, kadına ait olduğu değerlendirilen bazı kıyafetler olay yerinde bulundu.

Bunun üzerine Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, deniz içinde ek delil arayışıyla yaklaşık bir saat süren bir arama çalışması yaptı. Ancak aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Yılmaz’ın cansız bedeni, önce Ünye Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin çok yönlü soruşturması sürüyor.