Ordu'da keser sapı ile eski eşini öldüren adam için istenen ceza belli oldu Kıskançlık nedeniyle eski eşini keser sapıyla döverek öldüren adam hakkında, çıkarıldığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi.

DHA

Ordu'da eski eşini korkunç şekilde öldüren zanlının ifadeleri ortaya çıktı.

Mükerrem Başarmak, 28 Ağustos'ta 2 yıl önce boşandığı 4 çocuğunun annesi Ayşe Çetin'in yaşadığı Altınordu ilçesindeki evine gitti.

İkili arasında, Çetin'in TikTok hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tartışma çıktı.

Başarmak, yanında getirdiği ahşap keser sapı ile Çetin'i dövdü.

Kadının çığlıklarını duyan komşuları durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Polise aldırış etmeden dövmeye devam etti

Zile basan polislere kapıyı açmayan Başarmak, keser sapı ile eski eşine vurmaya devam etti.

Kapıyı kırıp içeri giren ekipler, Çetin'i kanlar içinde yerde buldu.

Hayatını kaybetti

Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülen Çetin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eşini döverek öldüren Başarmak ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı

Ayşe Çetin'in, 4 Temmuz 2022'de 7 suç kaydı bulunan Mükerrem Başarmak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve 15 gün sonra kendi isteği ile şikayetini geri çektiği belirtildi.

Şüphelinin kendisini rahatsız etmeye devam etmesi üzerine yeniden mahkemeye başvurup, 25 Temmuz 2022'de, 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Soruşturma tamamlandı

Ayşe Çetin'in ölümüne ilişkin Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı.

"Yaptığı paylaşımlar nedeniyle kızgındım"

Manisa'dan yola çıkarken yanına aldığı valize ahşap keser sapını da koyduğunu anlatan Başarmak, "Eski eşim ile her ne kadar görüşmesem de TikTok hesabını sahte hesaplardan takip ettim. Burada yaptığı paylaşımlar nedeniyle kızmıştım. Yanıma aldığım valize, inşaat işlerinde kullandığım ahşap keser sapını da koydum. 16.30-17.00 saatleri arasında eski eşimin ikamet ettiği eve tek başıma gittim. Zile bastım, kapıyı açan olmadı." dedi.

"Öldürme amacım yoktu"

Bir saat evin merdivenlerinde bekledikten sonra eski eşinin geldiğini belirten Başarmak, şunları anlattı: "Kendisi ile konuşmak istedim. Teklifimi kabul edip, eve aldı. Evin salon bölümünde ayakta konuştuk. Eşime, neden her akşam TikTok isimli uygulamaya girdiğini ve göğüs dekolteli elbise ile yayın yaptığını sordum. O da bana bağırarak kendisine karışamayacağımı söyledi. Bunun üzerine sinirlendim. Tekme ve tokat atarak darbetmeye başladım. Evin salonunda ayakkabılığın kenarında bulunan yanımda getirmiş olduğum valizdeki ahşap keser sapını aldım. Bu sap ile defalarca vurdum. 10-15 dakika vurdum. Daha sonra polisler geldi. İlk başta kapıyı açmadım. Öldüğünü emniyette öğrendim. Öldürme amacım yoktu."

Ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi

İddianame, Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Başarmak hakkında 'boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)