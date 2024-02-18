Ordu'da korkunç kaza can aldı.
Ulubey ilçesinde saat 17.15 sularında, sürücüsünün 34 yaşındaki Murat Fedakartürk olduğu minibüs ve 51 yaşındaki Hayati Yılmaz kontrolündeki araç kafaya kafaya çarpıştı.
Çok sayıda ekip sevk edildi
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
2 kardeş hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Hayati Yılmaz ile yanındaki kardeşi 49 yaşındaki Ali Yılmaz'ın kayıplarını kaybettiği belirlendi.
2 kişi ağır yaralandı
Yaralanan minibüs şoförü Murat Fedakartürk ile yanında bulunan 30 yaşındaki Duru Fedakartürk ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Kazada hayatını kaybeden Hayati Yılmaz ile Ali Yılmaz'ın cansız bedeni duruşmada savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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