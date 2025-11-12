Ordu'da maden ocağında devrilen kamyonun sürücüsü öldü

- Ordu'da, Ulubey ilçesinde maden ocağında kamyon devrildi.
- Sürücü İsmail Kara kamyon kabininde sıkışarak öldü.
- Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Ulubey ilçesi Kıranyağmur Mahallesi'ndeki maden ocağında çalışan İsmail Kara'nın yönetimindeki kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KABİNDE SIKIŞARAK CAN VERDİ
Ekipler, 56 yaşındaki Kara'nın kamyon kabinine sıkışarak olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.